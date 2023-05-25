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Konya-Antalya Kara Yolunda Kaza: Yaralılar Var

Güncel Haberler

Konya Antalya kara yolunda yolcu otobüsüyle kara yollarına ait kamyon çarpıştı. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.

Konya Antalya kara yolunda yolcu otobüsüyle kara yollarına ait kamyon çarpıştı. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, Konya'nın Seydişehir ilçesi Seydişehir Antalya kara yolu 7'nci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Antalya istikametine giden yolcu otobüsü, kara yolları müdürlüğüne ait bir kamyonla çarpıştı. Çarpışma sonucu otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

KONYA / DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seydişehir Antalya Konya Güncel Haberler

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