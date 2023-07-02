Konya-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşe geçen tatilciler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşe geçen tatilciler, Konya- Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Konya'nın Kulu ilçesinden geçen Konya-Ankara kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İlçede trafik polisleri önlem alarak sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel