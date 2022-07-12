Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kurban Bayramı tatilinin sonunda dönüşe geçen sürücüler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Kurban Bayramı tatilinin sonunda dönüşe geçen sürücüler, Konya- Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüşlerinde Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı.
Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel