Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Kurban Bayramı tatilinin sonunda dönüşe geçen sürücüler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu. Kurban Bayramı tatilinin sonunda dönüşe geçen sürücüler, Konya- Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu. Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüşlerinde Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı. Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. AA / Hüseyin Ordulu - Güncel Kurban Bayramı Ankara Güncel Haberler

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