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Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin sonunda dönüşe geçen sürücüler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatilinin sonunda dönüşe geçen sürücüler, Konya- Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüşlerinde Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı.

Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Kurban Bayramı Ankara Güncel Haberler

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