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Konya Alacabel Mevkisinde Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi

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Konya'nın Alacabel mevkisinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarına başladı.

Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğleden sonra kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Kara yolunda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatılırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme araçları yolda biriken karları temizlemek için çalıştı. Polisler de Akseki- Seydişehir yolunu kullanacak sürücüleri zincir kullanmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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