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Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Karneler Dağıtıldı

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Karneler Dağıtıldı
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4 ilde okullarda düzenlenen törenlerle öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Protokol üyeleri, öğrencilere başarılar dileyerek karnelerini ve hediyelerini verdi.

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Konya'da 451 bin 864 öğrenci karne aldı.

Vali İbrahim Akın, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilere başarılar dileyerek karnelerini ve hediyelerini verdi.

Aksaray

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, Yenimahalle İlkokulu'nda düzenlenen törende çocuklara karnelerini verdi.

Kumbuzoğlu, öğrencilere bol bol eğlenmeleri, dinlenmeleri, kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kentte 88 bin 450 öğrenci karne aldı.

Karaman

Karaman'da Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Kale İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çiçekli, sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Törene Çiçekli'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, daire müdürleri ve veliler katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Vali Vekili İhsan Ayrancı ile İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Susuz beldesindeki Atatürk İlkokulu'nda karne dağıtım programına katıldı.

Vali Vekili Ayrancı ile Sünnetci, öğrencileri kutlayarak karnelerini dağıttı, hediye takdim etti.

Ayrancı, gazetecilere, Afyonkarahisar'da yaklaşık 149 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, hepsini kutladı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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