Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da törenler düzenlendi.

Konya Feritpaşa Caddesi'nde düzenlenen törende Vali İbrahim Akın. Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay araç üzerinde, tören alanına gelen vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Akın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Türk milletinin varoluş destanı olan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü milletçe kutlamanın onur ve mutluluğunun yaşandığını vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde var olma mücadelesi veren milletin, bağımsızlık sancağını sonsuza kadar dalgalandırma kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"29 Ekim, yedi düvele karşı koymuş milletimizin tarihindeki dönüm noktalarından biri. O günün şartlarında, düşmanın gücüne karşı inanç ve güven zırhını kuşanan milletimiz, sadece topraklarımızı değil, milli onurumuzu da savunmuş ve bu mücadelesini zaferle taçlandırmıştır. Sevgili gençler, büyük Atatürk, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve yaşatma görevini siz gençlere emanet etmiştir. Sizler ülkemizin en büyük gücü ve enerji kaynağısınız. Gençlerimizin, kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizin gelişimine katkıda bulunacaklarına inancımız tamdır. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve geçen hafta TUSAŞ'a yapılan hain terör eyleminde şahadete eren şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet'in kuruluşunda emek veren ecdadımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Geçit törenin ardından öğrenciler şiir okudu.

Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda ki kutlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Törende, Aksaray Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri gösteri yaptı.

Halk oyunları gösterisinin sergilendiği törende, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Geçit törenin ardından Vali Kumbuzoğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle program sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da törenler, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Anıtpark önünde devam eden programda, Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ve Belediye Başkanı Burcu Köksal, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yiğitbaşı, 101 yıl önce olduğu gibi aynı inancı ve iradeyi taşıyarak, bu büyük emaneti geleceğe taşımanın sorumluluğunu hissettiklerini söyledi.

Yiğitbaşı, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini zayıflatmaya yönelik çabalar içinde olanlara karşı, tam bir asırdır dimdik duran vatan evlatlarımızı, Çanakkale'den Sakarya'ya, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a kadar her cephede kahramanca mücadele eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, kahramanlık türküleri, mehter takımı gösterisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Biziz" konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri ve geçit töreniyle sona erdi.

Karaman

Karaman'da kutlamalar Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin katılımıyla Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğrencilerinin bando yürüyüşüyle başladı.

Ardından, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Çiçekli, Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile vatandaşların bayramını kutladı.

Çiçekli, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun en büyük göstergesi olan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Program, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.