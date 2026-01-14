Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Anadolu Ajansı (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

İl Müdürü Topal, llifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Topal, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın çektiği "Annesinin biriciği" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğrafını tercih eden Topal, "Spor"da Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat"ta da Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesini oyladı.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Topal, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.