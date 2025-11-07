Haberler

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal Göreve Başladı

Güncelleme:
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, göreve başladı. Eski müdür Abdullah Neşeli, Arif Topal'a çiçek takdim etti ve görevinde başarılar diledi.

Müdürlükte yapılan devir teslim töreninde eski il müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürüyken Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Arif Topal'a çiçek taktim etti.

Neşeli, Topal'a görevinde başarılar diledi.

Topal ise Neşeli'ye verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
