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Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yarıyıl tatilinin ardından okullar açıldı

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Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı. Öğrenciler, okullarına dönmenin sevincini yaşadı.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

Konya'da ara tatilin sona ermesinin ardından okullarına dönen öğrenciler, sevinç yaşadı.

Kentteki okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sınıflarına girdi.

Aksaray'da da 87 bin öğrenci ara tatilin bitmesiyle okullarına döndü.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer yetkililer, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Afyonkarahisar ve Karaman'da da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, arkadaşları ve öğretmeleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray Karaman Konya Eğitim Güncel Haberler

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