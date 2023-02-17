Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi
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Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Konya'daki Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Camisi'nde kandilde yoğunluk oluştu.
Camide namaz öncesi vaaz dinleyen vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ile tüm İslam alemi için dua etti.
Çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar İl Müftülüğünce Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.
Namazın ardından vatanaşlara lokma ikram edildi.
Aksaray
Aksaray'da vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu.
Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.
Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Karaman
Karaman'da Aktekke Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.
Programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Cami çıkışında ise vatandaşlara şeker ve kandil simidi dağıtıldı.