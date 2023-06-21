Konya-Afyonkarahisar kara yolu kaza nedeniyle kapanmıştı, tekrar açıldı

Konya'da meydana gelen trafik kazası nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolu tamamen ulaşıma açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kara yolu trafiğe kapandı. Araç yoğunluğu oluşan ve bir süre tek şeritten kontrollü ulaşım sağlanan kara yolunda kazaya karışan araçlar ekiplerce çekildi. Söz konusu araçların çekilmesi sonrası yoldaki ulaşım tamamen normale döndü.