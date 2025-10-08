Haberler

Konya-Adana Yolunda Kum Fırtınası Etkili Oldu

Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle oluşan kum fırtınası, Konya-Adana kara yolunda görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazıları dinlenme tesislerine sığındı.

Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatteki hızını 21 kilometreye kadar yükselten rüzgar nedeniyle kum fırtınası oluştu. Kum fırtınası özellikle Konya- Adana kara yolunda görüş mesafesini yaklaşık 20 metrelere kadar düşürmesine neden oldu. Etkili olan kum fırtınası nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerde yakınlardaki dinlenme tesislerine girerek fırtınanın geçmesini bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
