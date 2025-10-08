KONYA- Adana kara yolunda kum fırtınası etkili oldu. Kum fırtınası zaman zaman görüş mesafesini düşürdü.

Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatteki hızını 21 kilometreye kadar yükselten rüzgar nedeniyle kum fırtınası oluştu. Kum fırtınası özellikle Konya- Adana kara yolunda görüş mesafesini yaklaşık 20 metrelere kadar düşürmesine neden oldu. Etkili olan kum fırtınası nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerde yakınlardaki dinlenme tesislerine girerek fırtınanın geçmesini bekledi.