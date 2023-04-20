Konya Açık Ceza İnfaz Kurumunda iftar programı düzenlendi

Konya Açık Ceza İnfaz Kurumunda protokol mensupları, personel ve hükümlülerin katılımıyla iftar programı yapıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, düzenlenen iftar programında yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İnal, infazın temel amaçlarından birisinin suç işleyen bireylerin yeniden sosyalleşmelerinin sağlanması olduğunu anımsatarak, "Günümüzde ceza infaz kurumları, hükümlülerin cezalarını çekerken bir taraftan da onların ıslah edilmesi, yeniden topluma kazandırılması sürecinde büyük bir rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığı'nın desteğiyle infaz kurumlarında eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında etkinlikler yapıldığını belirten İnal, şunları kaydetti:

"Kurumlarda mesleki eğitimler verilmekte, meslek sahibi hükümlü ve tutukluların ise mesleklerini geliştirebilecekleri ortamlar sunulmaktadır. Bu kapsamda Açık Ceza İnfaz Kurumumuz İşyurdu Müdürlüğünde 4 (mobilya, demir, tarım-sera ve fırın), Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda 4 (kundura, terzi, fotoğraf ve fotokopi) olmak üzere toplam 8 iş ve meslek atölyemiz bulunmaktadır. Bu atölyelerde 104 hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. Kurumlarımızın eğitim ve öğretim servisiyle psiko-sosyal servisleri tarafından farklı kurslar düzenlenmekte, katılımcı tutuklu ve hükümlülere kurs bitiminde sertifika verilmektedir. Ayrıca kurumlarımızda ortaokul, lise ve üniversite okuyan açık öğretim öğrencisi hükümlülere de imkan sağlanmaktadır. Bu güzel akşamda, iftar soframızı şereflendiren değerli tüm misafirlerimize ve iftar yemeğinin organize edilmesinde emeği geçen kurum personelimize teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum."