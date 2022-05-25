Konya 3 Uluslararası programa aynı anda ev sahipliği yapıyor - Haberler

15 ülkeden belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin katıldığı açılış programı Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Sekreteri Mücahit Sami Küçüktığlı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve çevrimiçi bağlantıyla toplantıya katılım sağlayan UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz'ın konuşmalarıyla başladı.

"PANDEMİ BİZE ÜRETMEMİZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRETTİ"

Daha sonra konuşan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Geride bırakılan yaklaşık iki yıllık pandemi süreci tüm dünyanın üretmesi gerektiğini ve üretimin başında öncelikle tarımın gelmesi gerektiğini bizlere öğretti. Konya, Türkiye'nin tahıl ambarı dediğimiz önemli üretim merkezlerimizden biri. Kütahya ve birçok ilimiz de Konya kadar olmasa da ciddi üretim yapan önemli tarım kentlerimizden. Özetle bu toplantıda UGLC MEWA kongresinin yanında AGRICITIES'in ve Küresel Tarım Forumu'nun gündem maddesi olarak alınıp gerçekleştirilecek olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise şu ifadeleri kullandı: "Bir Kızılderili atasözü şöyle der; Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde paranın yenilebilir olmadığını anlayacağız. Bugün iklim değişikliğini ve tarımın önemini hepimiz çok yakından görmüş bulunmaktayız. Yine ikinci bir konudan bahsediyorum. Uğur İbrahim Altay beye teşekkür ediyorum. Burası bir tarım şehri ve toplantının yeri doğru seçilmiş bulunmakta."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Güzel şehrimiz Konya'da üç tane toplantı açılışı aynı anda icra ediliyor. UCLG MEWA Genel Kurulu ile birlikte Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu ve Küresel Tarım Forumu birlikte gerçekleştiriliyor. Ben her üç toplantının da hem Konya'mız, hem ülkemiz, hem de katılımcı ülkeler için hayırlı neticeler vermesini temenni ediyorum." dedi.

"BURASI ÇOK OLAĞANÜSTÜ BİR YER"

UCLG MEWA Eş Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bugün Konya'da çok güzel ve özel bir toplantı yapıyoruz. Konya'da ağırlanmaktan hep gurur duyuyoruz. Bir yerel yönetici olarak Konya'daki belediye başkanlarımızdan, yerel yönetici arkadaşlarımızdan çok şey öğrenerek şehirlerimize gidiyoruz. Konya'ya gelmeden önce Türkiye'nin en çok tarımını biz yapıyoruz zannediyordum. Ama geldik gördük ki el yumruğu yemeyen kendininkini balyoz zannedermiş. Burada çok ciddi tarım yapılıyor. Burası çok olağanüstü bir yer." diye konuştu.

Kamerun Mayo Darle Belediye Başkanı Dadda Fadimatou şunları söyledi: "Hem dünya için hem de yerel yönetimler için önemli konuların konuşulacağı bu toplantıya katıldığım için çok mutluyum. Burada tematik çalışmalar yapılacak ve sosyal, ekonomik ve çevre ile ilgili konulara değineceğiz. Kamerun'da iklim değişikliği birlikte karşı karşıya bulunduğumuz kuraklıktan ülkenin bütün bölgeleri etkileniyor. Dolayısıyla ülkenin iklim değişikliği sonuçlarını çok kötü bir şekilde görüyoruz."

"PANDEMİ SONRASI BU BULUŞMA ÖNEMLİ"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye'nin, Kıbrıs'ın ve dünyanın geçirdiği korona süreci sonrası böyle bir buluşma tertip edilmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Tabii dünyadaki küresel ısınma ve buna bağlı olarak da tarımın öne çıktığı bir dünyamızda bu yönde yapılacak çalışmalarla katkı koymak, birlikte tecrübe paylaşımı yapmak çok önemli." dedi.

"GELECEK NESİLLERİ KORUMALIYIZ"

UCLG MEWA Başkanı, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamad Saadie, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Demokrasi ve birlik için buradayız. Göçmenler, sığınmacılar başta olmak üzere tüm mağdur olanları ve vatandaşlığını kaybeden insanları koruyarak yaşamlarını idame etmesine katkı sağlamalıyız. Gelecek nesilleri korumalıyız. Bu dönemde en önemli meselelerimizin biri de birbirimizi dinlemek ve potansiyelimizi ortaya çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

"İNSAN ANCAK HÜR OLDUĞU ZAMAN İSTEDİKLERİNİ BAŞARABİLİR"

Filistin Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Musa Hadid, halihazırda işgali yaşayan, aynı zamanda çetrefilli sorunlarla mücadele eden bir ülkeden geldiklerine işaret ederek, şunları söyledi: "Sizlerle işbirliği içerisinde; tarımdan, teknolojiden, iklimden bahsedilecek bu programda olmaktan gurur duyuyoruz. İnsan ancak hür olduğu zaman istediklerini başarabilir. UCLG MEWA toplantılarında ortaya konulacak persfektifin insan haklarına, insanın özgürlüğüne ilişkin bir bakış açısı ortaya koymasını umut ediyoruz."

"ŞEHİRLERİN SORUNLARINI KONUŞACAĞIZ"

Arap Kentler Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmed Al-Subeeh, şehirlerin sorunlarıyla ilgili alanları konuşmanın önemini vurgulayarak, "Yapmış olduğumuz, yapacaklarımızı konuşacağımız istişareler bütün şehirlere hizmet edecek. Şüphesiz ki yapacağımız toplantılar güzel bir izlenim bırakacaktır. Zira, gıda güvenliği ve tarımla ilgili olan gelişmeler bizler için çok önemli. Buradaki toplantıların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

"GÜNDEMİ KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BELİRLİYOR"

UCLG Eş Başkanı, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın sahip olduğu birikim ve güçlü potansiyelin hem Türkiye'nin kalkınmasında hem de üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara büyük katkı sunduğunu belirtti. Başkan Altay, "Özellikle iklim değişikliği ve pandemi gibi kritik konuların küresel gündemi belirlediği bir dönemde bu küresel krizlerle mücadelede yerel yönetimlerin payı göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir boyuta ulaşmıştır. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem şehrimizdeki çalışmalarımızda hem de üyesi olduğumuz uluslararası yerel yönetim birlikleriyle beraber attığımız somut adımlarla bugüne kadar üzerimize düşen görevleri yerine getirdik." diye konuştu.

ULUSLARARASI TARIM ŞEHİRLERİ BİRLİĞİ'NE DAVET

Kongrenin yanı sıra UCLG MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi ile UGLC MEWA Çevre Komitesi tarafından birer panel düzenleneceğini vurgulayan Başkan Altay, "Bugün ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın onayıyla 2019 yılında Konya merkezli olarak kurulan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğimizin de genel kurulunu yapacağız. Bu genel kurul, kuruluşundan bugüne üye sayısını ve faaliyetlerini önemli ölçüde artıran Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğimizin geleceğinin şekillenmesinde yol gösterici olacaktır. Bu vesileyle sizleri de dünyadaki tüm tarım şehirleriyle tarımın geleceği ve gıda güvenliği için tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştiren birliğimize katılarak tarımı yaşatmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Küresel iklim değişikliği ve pandemi sürecinin gıda temini konusundaki baskıları artırarak bu konudaki sorunları bir kez daha gündeme getirdiğini kaydeden Başkan Altay, şunları söyledi: "Yaşadığımız bu zor dönemde tarımın, gıda güvenliğinin, şehirlerin öz yeterliliğinin ve lojistiğin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bizler de bu kritik konuların bilincinde olarak açılışını yaptığımız programımız bünyesinde; iklim değişikliğinin etkileri, şehir-tarım ilişkisi gibi konuların konuşulacağı Küresel Tarım Forumu'nu da gerçekleştireceğiz."

"YETKİNLİKLER VE SORUMLULUKLAR ARASINDAKİ DENGESİZLİK TEHLİKELİ

Çevrimiçi bağlanan UCLG Başkanı, Soria Belediye Başkanı ve UGLC Başkanı Carlos Martinez Minguez, toplantıya katılanların göstereceği katkıların toplumların geleceği için çok önemli olduğunu ifade ederek, "UGLC MEWA üyelerine yeterli imkanlar sağlanmadığı takdirde dünya çapında yerel kamu hizmetlerinin sonu tehlikeye girer. Dünyanın birçok yerinde kaynak eksikliği görmeye devam ediyoruz. Hepsinden önemlisi yetkinlikler ve sorumluluklar arasındaki dengesizlik farklı krizler biriktiriyor. Bu dengesizlik, daha bir ay önce New York'ta tartıştığımız gibi yeni kentsel gündeme ulaşmak için eylem eksikliğinin bir sonucudur." cümlelerini kullandı.

"TÜRK HÜKÜMETİNİN İNSİYATİFİNE KATKI SUNMAK İÇİN FIRSAT"

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, "Bu toplantı, Birleşmiş Milletler olarak Türkiye hükümetinin inisiyatifine katkıda bulunmamız için bir fırsat. İklim sorunlarının etkilerini azaltma bağlamında biz üç gün boyunca burada sürdürülebilir kalkınma, kentsel tarım ve biyoçeşitlilik hakkında çeşitli tartışmalar yapacağız. Bir taraftan da başlıklar etrafında fikir teatisinde bulunma imkanımız olacak." diye konuştu.

"TEMEL OLARAK UYUMU SAĞLAMALIYIZ

Filipinler Bangsamoro Özerk Bölgesi Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Jacop, "Burada yaptığımız şey sadece bizim için fırsat değil, bizim için büyük bir başarı aynı zamanda. Buraya davet edilmiş olmak bizim için çok büyük bir memnuniyet kaynağı. Filipinlilerin Müslüman bölgelerindeki belediyeler olarak bu etkinliği çok önemli görüyoruz. Öncelikle temel olarak uyumu sağlamalıyız. Belli yaklaşımları vakitlice müdahalelerin sağlanmasıyla alacağımız kararlardan faydalanacak çiftçilerin hayat kalitelerini artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BURADA İSTİŞARE ETMENİN BEREKETİNİ YAŞIYORUZ"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise şu ifadeleri kullandı: "Konya denilince ilmin, irfanın, bilimin, insana dokunmanın akla geleceği bir tarih, bir kültür akla geliyor. Çatalhöyük'ten başlayan binlerce yıllık bir tarihi birimin odağında olan bir şehrimiz. Bu vesileyle hem yerel yönetimlerle ilgili iyileştirme faaliyetlerin nasıl olacağı hem de günümüzün en stratejik konusu olan tarımsal üretimin, hayvancılığın nasıl olması gerektiği; bunu bekleyen risklerin neler olduğu, bu risklerin bertarafının nasıl olacağını seçkin bir toplulukla beraber istişare etmenin bereketini yaşıyoruz."

Açılışı ortak gerçekleştirilen programlar kapsamında 27 Mayıs tarihine kadar UCLG MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ve Genel Kurulu, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu, Küresel Tarım Forumu gerçekleştirilecek.

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