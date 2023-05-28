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Konya 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Açıklandı

Konya 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Açıklandı

Güncel Haberler

Konya'da yapılan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan %68,94 oy oranıyla birinci oldu. Seçim sonuçları haberler.com sayfasında takip edilebilir.

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Konya sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Konya hangi parti kazandı, 1. oldu? Konya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Konya Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Konya seçimi kim kazandı?

14 MAYIS KONYA SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarına göre alınan oy oranları;

Recep Tayyip Erdoğan %68,94

Kemal Kılıçdaroğlu %23,91

Sinan Oğan %6,76

Muharrem İnce %0,39

28 Mayıs seçim sonuçlarını görmek için buraya tıklayınız.

KONYA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Konya seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de güvenli ve hızlı seçim sonuç takibi için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ

Haberler.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Konya Güncel Haberler

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