Konut sitelerindeki yeni uygulamalar elektrikli şarj istasyonlarının gelişimini artırıyor

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı artarken konut sitelerindeki yeni düzenleme ve uygulamalar, şarj altyapısının gelişmesini sağlıyor ve yaygınlığını artırıyor.

İklim değişikliği ile mücadelede öne çıkan bu teknolojiler, akaryakıt kullanımını minimize ederek, elektrik üretiminin temiz kaynaklardan sağlanması ile çevreci ulaşım tercihleri açısından fosil yakıtlara iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Elektrikli araç sahiplerinin seyahat alışkanlıkları da değişiyor. Kurban Bayramı ve yaz tatili sebebiyle şarj istasyonu büyükşehirlere oranla daha az olan turistik bölgelere doğru yola çıkacak elektrikli araç sahiplerine güncel şarj ağı haritası ile mobil uygulamalardan şarj rotası planlamaları tavsiye ediliyor.

Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı mayısta 250 bine, şarj soket sayısı ise 30 bine yaklaştı.

Ülkede elektrikli araç kullanımındaki artış, konut sitelerindeki yeni düzenleme ve uygulamaların desteğiyle şarj altyapısının gelişimini ve yaygınlığını artırıyor.

"Şarj üniteleri kurulumu için kat maliklerinin çoğunluğunun izni yeterli"

ADM Elektrik Dağıtım AŞ Bağlantı Talepleri Müdürü Yasemin Utaş, elektrikli araç talebindeki artış doğrultusunda site ve otoparklarda şarj istasyonu kurulumunun da yaygınlaştığını söyledi.

Utaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının geçen yayımladığı ve 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında şarj noktası kurulumlarının kolaylaştığını belirtti.

Bu genelge ile elektrikli araç şarj ünitelerinin ruhsata tabi olmayan yapı sınıfında değerlendirildiğine işaret eden Utaş, "Şarj üniteleri, bina ve sitelerde ortak alanlarda inşaat yapılması kapsamında olmadığından, kat maliklerinin sayı ve pay çoğunluğunun olması bu istasyonları kurmada yeterli kabul ediliyor." diye konuştu.

Utaş, mevcut elektrik tesisatının sözleşme gücü yeterli ise tesisata şarj cihazının bağlanabildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Mevcut tesisatınızın sözleşme gücü yetersizse, güç artışı yapılması gerekiyorsa veya iç tesisatınızda herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa, iş tesisat projesi ile birlikte elektrik piyasası bağlantı ve sistem kullanım yönetmeliğinin 10'uncu maddesindeki bilgi ve belgelerle dağıtım şirketlerine başvuru yapılması gerekiyor. İç tesisatınızda herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa bu da yetkili fen adamları ve mühendisler vasıtasıyla dağıtım şirketlerine proje çizilerek başvuru yapılması anlamına geliyor. Başvurular site yönetimi üzerinden veya site yönetiminin uygunluğu doğrultusunda kat malikleri tarafından da yapılabiliyor. Burada önemli olan husus dağıtım şirketlerinden onay alınmadan, uygunluk alınmadan kurulum yapılmaması. Dağıtım şirketinin uygunluğu doğrultusunda olumlu sonuçlanan başvurular kullanıcılar tarafından belirlenecek şarj hizmeti veren, şarj ünitesi kuran operatör firmalar aracılığıyla kurulumlar yapılıyor."

"Ticari şarj faaliyeti için lisans şartı"

Utaş, elektrikli araç şarj istasyonlarında ticari bir faaliyet olacaksa bu kurulumların şarj ağı işletmecisi lisansı olan firmalar tarafından yapıldığını dile getirdi.

Türkiye genelinde hizmet veren 143 şarj ağı işletmeci lisansına sahip operatör bulunduğunu aktaran Utaş, şöyle konuştu:

"Kullanıcılar site ve apartmanlarında bireysel kullanımları için sadece kat maliklerinin kullanımına mahsus şarj ünitesi kurulmak istiyorlarsa bunlar lisansa tabi değil. Ünitelerin kurulumları, şarj hizmeti yönetmeliği ve elektrikle ilgili diğer tüm mevzuata uygun şekilde yapılmalıdır. Kullanıcılarımızın elektrikli araçlara yönelmesi çok çevreci ve olumlu bir adım. Biz dağıtım şirketleri olarak kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir bir altyapı hizmeti sunmak için çalışmaktayız. Önceliğimiz şebeke güvenliği ve hizmet kalitesi. Bölgemizde özellikle turizm sektörünün gelişmiş olduğu Bodrum, Fethiye, Kuşadası ve Didim gibi ilçelerde yaz aylarında elektrik tüketimi artmaktadır. Yatırım planlarımızda özellikle şarj istasyonu taleplerinin yoğunlaşacağı bölgeleri dikkate alıyoruz. Yeni trafo merkezleri, yüksek gerilim hatları ve akıllı şebeke teknolojilerine yatırımlarımızı yapıyoruz."

"Uzun yolda şarj noktası planlaması yapmak avantaj sağlıyor"

Bodrum ilçesi sakinlerinden Elektrik Mühendisi Ali Gören de yaklaşık bir yıldır elektrikli araç kullandığını söyledi.

Gören, daha önce hibrit araç satın alıp geçiş dönemini tecrübe etmek istediğini, yüzde 100 elektrikli araç için altyapının yaşadığı yerde uygun olduğunu belirterek, "Şarj noktalarının daha yaygınlaşacağını düşündüğüm için tekrar hibrit arabadan tam elektrikli araca geçmekle uğraşmamak için doğrudan tam elektrikli araç almayı düşündüm. Tam bir yıl önce de satın aldım. Çok memnunum." diye konuştu.

Şarj ile ilgili uzun yolda bazen sıkıntı yaşadığını anlatan Gören, "O benim deneyimimle alakalıydı. Daha önceden şarj istasyonu planlasaydım sıkıntıya düşmezdim. Otoyollardaki şarj istasyonu kapasitesi yeterli. Cep telefonundan bakınca nerede, hangi marka şarj istasyonları var diye görebiliyorsunuz. Örneğin Ankara'ya giderken Afyonkarahisar'da yemek molası verdim diyelim, yemek yiyene kadar arabamın şarjı tamamlanmış oluyor. Yani yolda bir kayıp oluşturmuyor eğer iyi plan yapılırsa." değerlendirmesinde bulundu.