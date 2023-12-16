Konut Satışlarında Düşüş Devam Ediyor

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, TÜİK'in kasım ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi. Konut satış oranlarının düştüğüne dikkat çeken Akçam, 'İnşaat sektöründe yaşanan maliyet artışını durdurmanın ilk yolu ise yerli üreticiyi desteklemekten ve dış girdi sayısını azaltmaktan geçiyor' açıklamasını yaptı.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, TÜİK'in kasım ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi. Konut satış oranlarının düştüğüne dikkat çeken Akçam, "İnşaat sektöründe yaşanan maliyet artışını durdurmanın ilk yolu ise yerli üreticiyi desteklemekten ve dış girdi sayısını azaltmaktan geçiyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Kasım ayının konut satış istatistiklerini açıkladı. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam TÜİK'in açıkladığı verileri değerlendirdi, Akçam, konut satışlarında düşüşün devam edeceğine dikkat çekti.

Akçam TÜİK'in verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Ekim ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 olmuştu. Çok az miktarda da olsa Ekim ayındaki sayıya göre düşüşün devam ettiğini görmek mümkün. Biz konut satışındaki düşüşün devam edeceği kanaatindeyiz.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 azalarak 30 bin 472 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalışla 328 bin 299 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 azalış göstererek 63 bin 42 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 759 bin 50 olarak gerçekleşti.

"İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN MALİYET ARTIŞINI DURDURMANIN İLK YOLU YERLİ ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEKTEN VE DIŞ GİRDİ SAYISINI AZALTMAKTAN GEÇİYOR"

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 790 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 316 konut satışı ile Mersin izledi.

Konut satışlarındaki düşüşün birçok faktörü var. Fakat inşaat sektöründe yaşanan maliyet artışları da konut satışlarını etkiliyor. İnşaat sektöründe yaşanan maliyet artışını durdurmanın ilk yolu ise yerli üreticiyi desteklemekten ve dış girdi sayısını azaltmaktan geçiyor. Bununla birlikte konut krizinin aşılabilmesi için, girdi maliyetleri üzerinde ciddi bir denetim sağlanması gerektiğini düşünüyorum. İnşaat maliyetleri belli bir yıl aralığında sabit tutulmalıdır. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu başta demir ve çimento ve diğer inşaat malzemelerinin fiyat artışında çok ciddi denetleme yapmalıdır."