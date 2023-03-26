KONUT MAĞDURLARI BAKIRKÖY ADLİYESİ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
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TÜRKİYE Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu üyeleri Bakırköy Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
Türkiye Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu bugün Bakırköy Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 200 mağdurun yer aldığı eyleme milletvekilleri ve Tüketici Konfederasyon Başkanı Aydın Ağaoğlu da katıldı. Adliye binası önünde toplanan kişiler sloganlar attı. Basın açıklamasında mağdurların talepleri dile getirilirken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve Tüketici Konfederasyon Başkanı Aydın Ağaoğlu da konuşma yaptı.
"TÜRKİYE'DE 400 BİN CİVARINDA KONUT MAĞDURU VAR"Adliye önünde konuşan Tüketici Konfederasyon Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bugün Türkiye'de 400 bin civarında konut mağduru var. Bunun altında yatan sebep tüketici kanununun uygulanmamasıdır. Tüketici kanununu uygulamakla yükümlü olan Ticaret Bakanlığımız gereken tedbirleri alsaydı bir tane mağdur olmazdı. 2014'te yürürlüğe giren tüketicinin korunması hakkındaki kanun, teminat verilmesine veya tamamlama sigortası yapılmasını, tapudan satışları şart koşmasına rağmen 2014'ten önce yürürlükte olan 4077 sayılı yasada bakanlığın izni ve bakanlığın ön göreceği teminatın tüketicilere sunulmasını düzenlemesine rağmen bunlar yapılmadı. Gereken tedbirler alınmadığı için bugün yüzbinlerce kişi konut alalım derken dolandırılmış durumda. Yargının işleyiş sistemindeki yavaşlık da çözüme ulaşmada zorluk oluşturuyor." dedi.
"ADALET BEKLEYİŞİMİZ DEVAM EDİYOR"
Türkiye Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Başkanı ve aynı zamanda mağdurlardan biri olan Özlem Hanelci de konuşmasında, "Yaklaşık 12 seneden beri konut mağduriyetimiz devam ediyor. Mecliste komisyonlar kurdurduk fakat hiçbir şekilde bakanlıklar hala çalışma yapmamaktadır. Adalet bekleyişimiz devam ediyor, artık bizi görmelerini talep ediyoruz" dedi. Mağdurlara destek amacıyla adliye önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Bunun bir an önce hukuken çözülmesi lazım. Bu işin suç unsurlarının hiçbir tanesinin hakkında soruşturma açılmaması enteresan bir durum. Bu soruşturma açıldığı zaman ben inanıyorum ki haklı ve haksız ayrıştırılacak" diye konuştu.- İstanbul