KONUT MAĞDURLARI BAKIRKÖY ADLİYESİ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Türkiye Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu bugün Bakırköy Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 200 mağdurun yer aldığı eyleme milletvekilleri ve Tüketici Konfederasyon Başkanı Aydın Ağaoğlu da katıldı. Adliye binası önünde toplanan kişiler sloganlar attı. Basın açıklamasında mağdurların talepleri dile getirilirken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve Tüketici Konfederasyon Başkanı Aydın Ağaoğlu da konuşma yaptı.

"TÜRKİYE'DE 400 BİN CİVARINDA KONUT MAĞDURU VAR"

"ADALET BEKLEYİŞİMİZ DEVAM EDİYOR"

Türkiye Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Başkanı ve aynı zamanda mağdurlardan biri olan Özlem Hanelci de konuşmasında, "Yaklaşık 12 seneden beri konut mağduriyetimiz devam ediyor. Mecliste komisyonlar kurdurduk fakat hiçbir şekilde bakanlıklar hala çalışma yapmamaktadır. Adalet bekleyişimiz devam ediyor, artık bizi görmelerini talep ediyoruz" dedi. Mağdurlara destek amacıyla adliye önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Bunun bir an önce hukuken çözülmesi lazım. Bu işin suç unsurlarının hiçbir tanesinin hakkında soruşturma açılmaması enteresan bir durum. Bu soruşturma açıldığı zaman ben inanıyorum ki haklı ve haksız ayrıştırılacak" diye konuştu.