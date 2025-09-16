Haberler

Konut Fiyat Endeksi Ağustos'ta Yükseliş Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, konut fiyat endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda ise yüzde 31,4 artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de artışlar yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 Ağustos ayına yönelik verilerine göre, konut fiyat endeksi (KFE) ağustosta aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 31,4 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre, KFE ağustosta aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 31,4 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 oranında artan konut fiyat endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,2  oranında azalış gösterdi.

İstanbul'da konut fiyatları endeksi ağustosta aylık yüzde 3,0 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 30,2 arttı. Ankara'da konut fiyatları endeksi ağustos ayında aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 41,1 artış kaydetti. İzmir'de ise konut fiyatları endeksi aynı dönemde aylık yüzde 2,5 artarken,yıllık yüzde 31,9 yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ağustos 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,5 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gözlendi.

