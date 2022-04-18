Son dakika haberleri | Kadının kulağındaki telefonu çalan kişi tutuklandı; olay anı kameralara yansıdı

İZMİR'in Konak ilçesinde telefonla konuştuğu sırada G.A. adlı kadının arkasından gelen Nurullah G.'nin (20) telefonu çalarak kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Olay geçen perşembe günü saat 09.25'te Güney Mahallesi 1140 Sokak üzerinde meydana geldi. G.A. isimli kadın, yürüyerek telefonla konuştuğu sırada arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, cep telefonunu alıp kaçtı. Bunun üzerine G.A., polise giderek suç duyurusunda bulundu. Çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Nurullah G. olduğunu belirledi. Ekipler olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde G.A. telefonla konuştuğu sırada Nurullah G.'nin arkasından gelip telefonu çaldığı görülüyor.