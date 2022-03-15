Konuşmayı öğrenemeden kayak yapmayı öğrendi

Kayseri'de yaşayan 21 aylık Beren Öçalan, Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerin tozunu alıyor. Henüz konuşmayı öğrenemeyen Beren, kayak pistinde görenleri ise kendine hayran bırakıyor.

Erciyes Master Planıyla Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'ndeki 112 kilometre uzunluğundaki 41 pist, her yaştan kayak severlere hizmet vermeye devam ediyor. Kayseri'de yaşayan Bennur ve Evren Öçalan çiftinin kızları 21 aylık Beren de kayak takımlarını giyerek Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yapıyor. Henüz konuşmayı öğrenemeyen Beren'i pistlerde kayak yaparken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, minik Beren hiçbir yardım almadan usta kayakçılara taş çıkarırcasına karın keyfini çıkarıyor.

(Turan Bulut/ İHA)