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Konuşma Bozukluğuna Rağmen Müzik Kariyerine Devam Eden Cemil Kırbiçer'in Başarısı

Konuşma Bozukluğuna Rağmen Müzik Kariyerine Devam Eden Cemil Kırbiçer'in Başarısı
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Adana'da yaşayan Cemil Kırbiçer, konuşma bozukluğuna rağmen müzik kariyerine adım attı ve şarkıları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğuştan yarık damak hastalığı nedeniyle yaşadığı zorlukların üstesinden gelerek kendi bestelerini hayata geçiren Kırbiçer, hayallerini 46 yaşında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konuşma bozukluğu olan şarkıcı sosyal medyada popüler oldu

ADANA - Adana'da konuşma bozukluğu olan ancak bu durumu müzik yapmasına engel olmayan Cemil Kırbiçer'in şarkıları milyonlarca kez de dinlendi.

Doğuştan yarık damak hastalığı olan ve ameliyat olup damağına platin takıldığı için konuşma bozukluğu çeken 46 yaşındaki 1 çocuk babası fabrika işçisi Cemil Kırbiçer, yıllar boyunca kendi yazdığı şarkıları arkadaş ortamında seslendirdi. Konuşma bozukluğu olduğu için hep garipsenen Kırbıçer, 'Yağmur gibi', 'Kafayı yedim' ve 'Canımı yakıyorsun' isimli 3 şarkı çıkarttı. Kırbiçer'in şarkıları ve klipleri kısa sürede sosyal medyada popüler hale geldi. Konuşma bozukluğu olduğu için sosyal medyada çok fazla olumsuz yorum yapılan Kırbiçer, hiçbir yoruma aldırış etmeden yeni çalışmaları için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

"Çocukluktan bu yana hayalimdi"

Hikayesini gazetecilere anlatan Cemil Kırbiçer, "Benim hikayem 14-15 yaşlarında başladı. O zamanlarda kendime besteler yapardım, hep şarkıcı olmak istedim. Kısmette bugünlerde varmış. Çocukluktan bu yana hayalimdi, 46 yaşında bu hayalimi gerçekleştirdim. 3 şarkım çıktı şu zamana kadar, daha da devam edecek hepsini sırayla yayınlayacağız. Sözleri ben yazıyorum" dedi.

"Onların sevgisi beni mutlu ediyor"

Sosyal medyada kendisine yapılan yorumları da hoşgörüyle karşıladığını belirten Kırbiçer, "Bana olumlu olumsuz yorum yapan herkesten Allah razı olsun, sevgilerimi yolluyorum bütün yorum atanlara. Tepkiler beni çok mutlu etti. Şarkılarımın bu kadar tutmasını bende beklemiyordum, telefonlarım susmuyordu. Görenler tanıyor, şehir dışından yurt dışından beni arıyorlar. Beni gördüklerinde fotoğraf çekiyorlar, onların sevgisi beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuşma bozukluğunun şarkı söylemesine engel olmadığına dikkat çeken Kırbiçer, "Doğuştan konuşma bozukluğum var ve bu benim şarkı söylememe engel değil" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel
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