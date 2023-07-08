Kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi kanal yolunda gece saat 01: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ekici'nin kullandığı 07 ATK 184 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Durumu fark eden yoldan geçen bir sürücü durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay sonrası yapılan incelemede Ekici'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.