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Kontrolü yitirilen aracın markete girmesi güvenlik kamerasında

AA - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil markete girdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil markete girdi.

Atatürk Mahallesi Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesi'nde 33 AHP 304 plakalı otomobili park etmek isteyen kimliği öğrenilemeyen sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla yol kenarındaki marketin giriş bölümüne zarar vererek içeri girdi.

Maddi hasar oluşan kazada yaralanan olmadı.

AA / Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

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