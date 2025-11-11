Haberler

Kontrolsüz Koşan At, Trafikte Kaza Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da sahibinden kurtulan bir at, trafikte ilerleyen bir otomobile çarparak hasar oluşturdu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

ADANA'da sahibinin elinden kurtulan atın koşulu olduğu araba, otomobile çarpıp zarar verdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Çukurova Caddesi'nde sahibinin elinden kurtulan arabaya koşulu at, trafikte ilerlemeye başladı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan atın kontrolsüz şekilde koştuğunu gören çevredekiler cep telefonuyla o anları görüntülemeye başladı. Bu sırada at arabasında yüklü boş çuvallar da yola saçıldı. Araçların arasından geçen at arabası, karşı şeritten gelen otomobile çarparak zarar verdi. İpini koparan at daha sonra koşarak gözden kayboldu.

Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.