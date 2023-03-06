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Kontrollü yıkılan minare iş yerinin üzerine düştü

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Adana'da depremde zarar gören minareler tek tek kontrollü bir şekilde yıkılırken, bir minare iş yerinin üzerine düşerek zarar verdi.

Adana'da depremde zarar gören minareler tek tek kontrollü bir şekilde yıkılırken, bir minare iş yerinin üzerine düşerek zarar verdi.

'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremde Adana'da 13 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti. Depremde bin 474 cami minaresinden 7'si yıkıldı, 150 minare ise hasar gördü. Hasar gören minareler kontrollü şekilde tek tek yıkılmaya başlandı. Fevzipaşa Mahallesi'nde kontrollü şekilde yıkılan Otogar Camii minaresi ise bir iş yerinin üzerine düşerek hasar verdi. Bu anlar vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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