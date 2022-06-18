İzmir'de kontrolden çıkıp tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkan ve önce ağaca sonra tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkan ve önce ağaca sonra tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. H.Ö'nün kullandığı 06 CDY 748 plakalı otomobil, Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Nikah Dairesi yakınlarında tramvay yoluna girerek önce ağaca ardından Alaybey'den Ataşehir yönüne giden tramvaya çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Haydar Toprakçı - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de kontrolden çıkıp tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.