İzmir'de kontrolden çıkıp tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkan ve önce ağaca sonra tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkan ve önce ağaca sonra tramvaya çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.Ö'nün kullandığı 06 CDY 748 plakalı otomobil, Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Nikah Dairesi yakınlarında tramvay yoluna girerek önce ağaca ardından Alaybey'den Ataşehir yönüne giden tramvaya çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Haydar Toprakçı - Güncel