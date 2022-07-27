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Kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Tahsin K. idaresindeki 16 ABR 440 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Tahsin K. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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