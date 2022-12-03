Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı Güncel Haberler Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Muazzez A. (25) idaresindeki 45 ADT 993 plakalı otomobil Turgutlu yolu Hamalın kırı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık,polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yolcu konumundan olan Oktay K.(35) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Turgutlu Manisa Güncel Haberler

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