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Kontrolden çıkan vinç ağaca çarptı: 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan vinç ağaca çarptı: 2 ağır yaralı

Güncel Haberler

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan vincin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan vincin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza,ilçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi Hacıalanı Yaylası güzergahında Kuyuboğazı mevkiinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Harun Ö. yönetimindeki 33 DLU 96 plakalı vinç yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada vincin kabini adeta hurdaya döndü, sürücü ile birlikte 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mersin Güncel Haberler

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