Kontrolden Çıkan Vinç 23 Araca Çarptı
Başakşehir'de inşaatta çalışan bir vinç, operatörün kontrolünü kaybetmesi sonucu yokuş aşağı kayarak 23 araca çarptı. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.
Başakşehir'de kontrolden çıkarak kayan vinç, 23 araca çarparak hasar verdi.
Güvercintepe Seyrek Sokak'ta bulunan inşaatta çalışma yapmak üzere hazırlanan vinç, operatörün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kaydı. Vinç, sokakta park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede bir süre çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel