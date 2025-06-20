Kontrolden Çıkan Tır Üst Geçide Çarptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan tır önce üst geçide ardından bir ağaç ve 2 araca çarptı.

H.K. idaresindeki 27 AUK 400 plakalı tır, Arpaçbahşiş Mahallesi'nde D400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Önce üst geçide ardından bir ağaç ve park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarpan tır, yol kenarındaki evin bahçe duvarının önünde durdu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadı.