Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü / Düzeltme
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Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü' başlıklı haberle ilgili kaynağından yapılan düzeltmede ölen sürücünün soyadı 'Zeyrek' olarak değiştirildi.
Sayın Yazıişleri müdürlerine;
'Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü' başlıklı haberle ilgili kaynağından yapılan düzeltmede ölen sürücünün soyadı 'Zeyrek' olarak değiştirildi. (Adih Zeyrek)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dilovası (kocaeli) - Güncel