Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü / Düzeltme

Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü' başlıklı haberle ilgili kaynağından yapılan düzeltmede ölen sürücünün soyadı 'Zeyrek' olarak değiştirildi.