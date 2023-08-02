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Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü / Düzeltme

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Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü' başlıklı haberle ilgili kaynağından yapılan düzeltmede ölen sürücünün soyadı 'Zeyrek' olarak değiştirildi.

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü' başlıklı haberle ilgili kaynağından yapılan düzeltmede ölen sürücünün soyadı 'Zeyrek' olarak değiştirildi. (Adih Zeyrek)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dilovası (kocaeli) - Güncel

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