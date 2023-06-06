Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti
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Kars'ta frenleri boşalan İran plakalı tır yoldan çıkarak devrildi feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti
KARS Kars'ta frenleri boşalan İran plakalı tır yoldan çıkarak devrildi feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay bugün öğle saatlerinde Digor Yolu bölge trafik kavşağında meydana geldi İran'dan Gürcistan'a zift götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır frenlerinin boşalması nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsünün cenazesi Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Güncel