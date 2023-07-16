Kontrolden Çıkan Tır Başka Tıra Çarptı ve Prefabrik Yapıya Daldı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan oyuncak yüklü tır, önünde seyreden bir başka tıra çarptıktan sonra atıl durumdaki prefabrik yapıya çarparak durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kontrolden çıkan tır başka tıra çarpıp prefabrik yapıya daldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan oyuncak yüklü tır önünde seyreden bir başka tıra çarptıktan sonra atıl durumdaki prefabrik yapıya çarparak durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Çay ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., idaresindeki 34 HV 7551 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce önünde seyreden M.B., yönetimindeki 42 AIK 233 plakalı tıra çarptı ardından yol kenarındaki prefabrik yapıdan içeri girdi. Kaza esnasında tırın girdiği perefabrik yapının boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kontrolden çıkan tırı oyuncak yüklü olduğu öğrenilirken, kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.