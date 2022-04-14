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Kontrolden çıkan tavuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kontrolden çıkan tavuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Bolu'nun Göynük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tavuk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tavuk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Göynük ilçesi Safranlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Göynük istikametine seyir halinde olan İsmail Koç idaresindeki 14 BR 353 plakalı tavuk yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü İsmail Koç itfaiye ekipleri tarafından kamyondan çıkarıldı. Koç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Faruk Çidem/ İHA)

Kontrolden çıkan tavuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tavuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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