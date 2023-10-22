Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı olarak bilinen patpatın devrilmesi sonucunda 5'i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan patpat devrildi: 5'i çocuk 8 kişi hafif yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı olarak bilinen patpatın devrilmesi neticesinde 5'i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sarıdede Mahallesi Ekrem Günay Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.K. idaresindeki tarım aracı olarak bilinen patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Meydana gelen kazada 5'i çocuk toplamda 8 kişi hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları tedbir gayesiyle hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.