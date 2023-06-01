Kontrolden Çıkan Otomobil Zincirleme Kaza Yarattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek zincirleme kazaya sebep oldu. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkarak karşı yöne geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu

3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek zincirleme kazaya sebep oldu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan 54 ZU 330 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöndeki 54 B 7534 plakalı otomobile çarptı. Kaza sebebiyle yavaşlayan 54 ADC 808 plakalı otomobilinde karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.