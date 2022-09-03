KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kırıkkale- Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan G. idaresindeki 07 BBT 458 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarında bulunan boş araziye yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında otomobilde bulunan Fahri K. ve Mustafa K. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.