Kontrolden Çıkan Otomobil Markete Girdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, önce park halindeki motosiklete çarptı, ardından markete girdi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve yaralanan olmadı.

Adana'da kontrolden çıkan bir otomobilin markete girmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarında park halindeki bir motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle istikameti değişen araç, yolun karşısına geçerek markete girdi.

Olayda yaralanan olmazken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
