KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜNÜN DEMİR KORKULUĞUNA SAPLANDI Güncel Haberler TUNCELİ'de Atatürk Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak köprünün orta demir korkuluklarına saplandı. TUNCELİ'de Atatürk Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak köprünün orta demir korkuluklarına saplandı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, otomobilin saplandığı yerde bulunan mahallenin ana şebeke su borusu patladı. Kaza, gece saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu Mameki Köprüsü üzerinde meydana geldi. Atatürk Mahallesi istikametinden kent merkezi istikametine seyreden A.D. yönetimindeki 23 HU 047 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce takla attı daha sonra da çift şeritli köprünün orta demir korkuluklarına saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan aracın saplandığı yerden geçen mahallenin ana şebeke su borusu patladı. Mahallenin kesilen içme suyunun yeniden verilmesi için belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı ifade edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Tunceli su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜNÜN DEMİR KORKULUĞUNA SAPLANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.