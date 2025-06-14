Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Girdi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, ayakkabı satış yapılan bir iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu.

Baraj Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 BFG 80 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ayakkabı satışı yapılan iş yerine girdi.

Yaralananın olmadığı kazada iş yerinde hasar oluştu.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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