Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Isparta'da kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu.

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Akpınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berke Ö. yönetimindeki 01 AJS 270 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle uçtu. Araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Ö. ile araç sürücüsü Berke Ö. yaralı olarak Eğirdir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Emel Turan Kartal/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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