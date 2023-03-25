KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTI

KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 araca çarpıp takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolunda Bölücek Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Abdullah Pamuk yönetimindeki 43 AFC 713 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen Talha Osman Bayram idaresindeki 16 ASK 020 plakalı otomobil ile Ahmet Uç idaresindeki 43 SA 868 plakalı araca çarptı. Savrulan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Abdullah Pamuk ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Rıdvan Özkur'u ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.