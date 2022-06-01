Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

MUĞLA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Menteşe'nin Kozağaç Mahallesinde meydana geldi. Kozağaç'tan Muğla yönüne gitmekte olan Durmuş Ali Pınar (49) yönetimindeki 48 NH 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı.  Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen evli, 3 çocuk babası Pınar'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat Ceylan'ın (50) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Durmuş Ali Otomobil Muğla Kaza Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title