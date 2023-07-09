Kontrolden çıkan otobüs durağa daldı: 4 yaralı

Ankara'da sürücüsünün kaygan yol sebebiyle kontrolünü kaybettiği şehirlerarası yolcu otobüsü, bir araca ve otobüs durağına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edildi.

Kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü durağa daldı: 4 yaralı

ANKARA - Ankara'da sürücüsünün kaygan yol sebebiyle kontrolünü kaybettiği şehirlerarası yolcu otobüsü önce bir araca, ardında da otobüs durağına çaptı. Dört kişinin yaralanmasına sebep olan kazada sürücünün kırmızı ışık ihlalinde bulunduğu iddia edildi.

Kaza, Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 KM 7869 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Kırıkkale - Çorum seferi gerçekleştirdiği sırada yağış sebebiyle kontrolden çıktı. Savrulan otobüs önce bir araca, ardında da otobüs durağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü yolcu toplam 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan otobüs sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edildi.

"Otobüs kırmızı ışıkta duramadı"

Kazanın tanıklarından Mehmet Özkılıç, "Sesi duyunca dışarıya çıktım hemen. Otobüs kırmızı ışıkta duramadı. Bir abaya çarpıp yoldan çıktıktan sonra otobüs durağına çarptı. Polisi ve sağlık ekiplerini aradık. Dört yaralı var. 3'ü otobüsün içerisindeki yolcu, birisi de karavandaki kişiydi. Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralıları hastaneye götürdüler. Polisler de gelip inceleme yaptı. Yaralıların durumu hafifti. Otobüs şoförü kırmızı ışıkta duramadı" dedi.