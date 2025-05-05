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Kontrolden Çıkan Öğrenci Servisi İş Yerine Girdi

Kontrolden Çıkan Öğrenci Servisi İş Yerine Girdi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan bir öğrenci servis aracı, tütün ürünleri satan bir iş yerine girdi ve hasara sebep oldu. Olay sırasında iş yerinde bulunan bir çalışan, kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servis aracının iş yerine girmesi sonucu hasar oluştu.

Sadettin O. idaresindeki 78 S 6046 plakalı minibüs, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde kontrolden çıkarak tütün ürünleri satan iş yerine girdi.

Kaza sonucu minibüste ve iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza anında iş yerinde olan Hüseyin Gürbüztürk, gazetecilere, "İçerdeydim. Direkt içeri girdi. Aramda 30 santimetre yoktu. Sandalye kurtardı. Bugün açılışını yapacaktık." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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