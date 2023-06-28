Üye Girişi
Haberler

Kontrolden Çıkan Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Edirne'de kontrolden çıkan motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de kontrolden çıkan motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne Babademirtaş Mahallesi Kıyık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan L. B'ye, B.K. idaresindeki 78 ABM 132 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile hem sürücü hem de yaya yaralandı.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel

Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title