Edirne'de kontrolden çıkan motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de kontrolden çıkan motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne Babademirtaş Mahallesi Kıyık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan L. B'ye, B.K. idaresindeki 78 ABM 132 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile hem sürücü hem de yaya yaralandı.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.