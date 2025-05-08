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Kontrolden Çıkan Motosiklet Petshop'a Girdi

Kontrolden Çıkan Motosiklet Petshop'a Girdi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir motosiklet, bir petshopun kapısını kırarak içeri girdi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin petshopa girdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'ndaki bir petshop önünde manevra sırasında kontrolden çıkarak iş yerinin kapısını kırıp içeri girdi.

Hasara neden olan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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